Пенсии будут пересматривать по новой формуле

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С 1 января 2023 года будет применена новая формула перерасчёта пенсии по возрасту за период накопления взноса после её установления. Согласно изменённому правительством положению, новая формула предполагает суммирование размера рассчитанной пенсии с суммой пенсии за период взносов, сделанных после установления пенсии по возрастному цензу, что обеспечит гарантированное увеличение размера пенсии после пересмотра.

При этом, как следует из документа, с 1 января 2023 года Национальная касса социального страхования пересмотрит пенсии по возрасту и пенсии по инвалидности, установленные или пересмотренные в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года, при расчёте которых в страховой период был включён период ухода за ребёнком с тяжёлой формой инвалидности в возрасте до 18 лет или за лицом с тяжёлой формой инвалидности. За этот период в качестве основы для расчёта пенсии будет использована среднемесячная заработная плата по стране, а не минимальная ежемесячная заработная плата, как это было ранее, передаёт ipn.md.

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