Пенсии более 22 тысяч пожилых людей в этом году были пересчитаны

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Перерасчёт проходил в два этапа: 1 января и 1 июля. Средний рост пенсии 3142 получателей с января составил 2005 леев.

С 1 июля был произведён перерасчёт пенсий еще более 19 тысяч получателей. Средний размер выплаты после этого составил 5 522 лея, или на 2 853 лея больше, чем ранее.

Как пишет ntv.md, граждане, которые после выхода на пенсию работали более 7 лет, смогут подать заявление на перерасчёт с 1 января будущего года. Это стало возможным благодаря инициативе депутатов ПСРМ об ускорении данного процесса. Согласно принятым изменениям, процесс пересмотра пенсий по возрасту для работающих пенсионеров завершится в 2023 году, а не в 2027, как планировалось изначально.

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