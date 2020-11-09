Пенсии более 22 тысяч пенсионеров в этом году были проиндексированы

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С 1 января 2021 года лица, проработавшие после выхода на пенсию более 7 лет, могут подавать заявления на перерасчёт пенсии. Это связано с инициативой депутатов ПСРМ, которые предложили ускорить процесс перерасчёта пенсий. Согласно поправкам, процесс пересмотра пенсий завершится в 2023 году, а не в 2027 году, как это было предусмотрено предыдущим законодательством.

В 2020 году было проведено два этапа пересмотра пенсий: 1 января и 1 июля. Таким образом, 3142 пенсионера в январе получили более высокие пенсии. Средний размер пенсии для этой категории составил 4 043,96 леев, передаёт ntv.md.

К 1 июля был произведен перерасчет пенсий еще более 19 тысяч пенсионеров. Средний размер пенсии после индексации составляет 5 522 лея, что на 2 853 лея больше.

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