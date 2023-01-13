Педиатр: В Молдове бушует неизвестный вирус, который по симптомам похож на грипп

0

В Молдове бушует неизвестный вирус, который по симптомам похож на грипп. Об этом заявил врач-педиатр Михай Стратулат, отметив, что большинство пациентов — это дети.



Дети приходят с такими же симптомами, как при гриппе, с высокой температурой, которая держится несколько дней, но, когда делают экспресс-тест — результат отрицательный. Мы заметили, что у детей вирус проявляется длительной фебрильной лихорадкой. У меня был ребёнок, у которого лихорадка держалась 21 день, последние 7 дней давали антибиотики, т. к. мама очень настаивала, — пояснил Стратулат в эфире частного телеканала.

По его словам, родители не должны паниковать, необходимо быть на связи с врачом.

Высокая температура держится в среднем 6-7 дней, у детей старшего возраста болезнь проявляется болью в мышцах. Родителям важно следить за состоянием ребёнка, при повышении температуры правильно рассчитывать дозы парацетамола и ибупрофена. Это одна из причин, по которой родители должны поддерживать связь с врачом, — сказал он, пишет gagauzinfo.md.

В настоящее время детские больницы Кишинёва и Бельц переполнены маленькими пациентами с различными заболеваниями: ОРВИ, пневмонией и гриппом. В Комрате в детских садах ввели карантин.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.