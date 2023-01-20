Педиатр предупредила об опасности капель от насморка для детей

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Капли, уменьшающие заложенность носа, в большинстве своём являются сосудосуживающими — они же деконгестанты. Данные препараты временно могут облегчить носовое дыхание ребёнка, но использовать их следует лишь в тех ситуациях, когда насморк доставляет значительный дискомфорт (например, ребёнок не может спать или есть). Об этом рассказала врач-педиатр Виктория Горлова.

По словам специалиста, в некоторых странах данные препараты не рекомендованы детям вплоть до шести лет, так как риск от их применения превышает пользу. Врач отмечает, что большинство педиатров стараются лечить насморк без их применения или назначают лишь при острой необходимости, передаёт gazeta.ru.

– Риск действительно есть: при длительном бесконтрольном применении сосудосуживающие препараты не только вызывают привыкание (так называемый медикаментозный ринит, когда человек испытывает постоянную заложенность носа, которую облегчают лишь капли), но и могут привести (в особенности у детей) к передозировке и интоксикации вплоть до летального исхода, что связано с попаданием препарата через слизистую носа и рта в кровоток и системному действию на весь организм, – отметила она.

Виктория Горлова рекомендует при выборе капель внимательно смотреть на дозировку, так как сосудосуживающие для взрослых точно не подойдут ребёнку, и могут причинить вред.

– Желательно выбирать такие пипетки или спреи, где строго попадает отмеренное количество препарата, а не целая струя бесконтрольно выливается в нос. Также необходимо помнить, что данные препараты можно применять лишь ограниченное количество дней – не более трёх. И соблюдать кратность приема – раз в восемь часов, то есть не чаще трёх раз за сутки, – порекомендовала врач.

Педиатр подчеркивает, что данная группа препаратов назначается не курсом, а именно по необходимости, поэтому чем реже использование – тем лучше.

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