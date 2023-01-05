Педиатр перечислила самые вредные сладости для детей

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Российский врач-педиатр Елена Игринева рассказала о вреде леденцов, ирисок и жевательных конфет для детей.

Она пояснила, что эти сладости медленно растворяются и прилипают к зубам, это может развить кариес и разрушить эмаль. Врач рекомендует заменить их полезными аналогами из натурального плодово-ягодного сырья: мармеладом, зефиром, пастилой.

Как отметила педиатр, если ребёнок съест много сладкого, у него может развиться аллергия. Обычно дошкольник за один день может употребить без вреда для здоровья что-то одно на выбор: две шоколадные конфеты, одну вафлю, два кусочка мармелада, порцию зефира или пастилы, добавила доктор.

Игринева также обратила внимание на то, что детям с ожирением, атопическим дерматитом и сахарным диабетом нужно убрать из своего меню или ограничить количество потребляемых сладостей. Их педиатр советует заменить на ягоды, овощи, фрукты орехи и молочные продукты — натуральный йогурт или творог, пишет iz.ru.

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