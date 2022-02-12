Педиатр объяснила, почему дети с COVID-19 подлежат пристальному наблюдению врачей

0

Около 20% маленьких детей с COVID-19 имеют судороги, поэтому все заразившиеся инфекцией дети госпитализируются, а некоторые из них попадают и в отделения интенсивной терапии. Об этом рассказала врач-педиатр, координатор Национальной программы иммунизации Нинель Ревенко.

Она добавила, что у детей с COVID-19 могут быть и другие осложнения: мультисистемный воспалительный синдром (ситуация, при которой COVID-19 поражает все органы); длительное протекание заболевания COVID-19, которое проявляется утомляемостью, спутанностью сознания, нарушениями центральной нервной системы. Происходит воспаление сердечной мышцы, возникают нарушения сердечного ритма. В частности, у детей с другими заболеваниями, такими как сахарный диабет, болезни сердца, ожирение и респираторные заболевания, могут развиться осложнения, передаёт ipn.md.

В Молдове госпитализируют всех детей раннего возраста, особенно грудных детей, поскольку состояние их здоровья может измениться даже через несколько часов или минут. В постковидный период дети должны находиться под наблюдением врачей на предмет клинических признаков заболевания. При проявлении состояния утомляемости, головной боли или если у ребёнка были судороги, а также если возникают психоэмоциональные проблемы или проблемы с восприятием, то он пойдёт на лечение к психоневрологу. Если возникают изменения в сердечно-сосудистой системе, то ребёнок пойдет на лечение к кардиологу, – уточнила Нинель Ревенко.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.