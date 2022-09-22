Педагогов столицы наградят по случаю профессионального праздника

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Более 100 столичных педагогов будут награждены в ходе торжеств, организованных по случаю Дня работника сферы образования, отмечаемого 5 октября.

Заместитель начальника Главного управления образования, молодёжи и спорта муниципия Кишинёв Андрей Павалой уточнил, что три человека получат звание «Учитель года», а также денежные призы, передаёт moldpres.md.

– При этом более 100 педагогических работников будут награждены дипломами за достижения в 2021-2022 учебном году. В настоящее время мы планируем мероприятие, которое будет организовано по случаю праздника. На его реализацию в этом году было выделено около 200 тысяч леев (примерно 10 тысяч евро), – уточнил Павалой.

В учебных заведениях Кишинёва работают более 10 000 учителей.

Международный день работников сферы образования отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был учреждён в 1994 году Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

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