Педагогов приглашают к участию во втором этапе проекта “Онлайн-образование”

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Один из наиболее важных запущенных примарией Кишинева проектов, “Онлайн-образование”, уже находится на втором этапе реализации. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он призвал всех заинтересованных педагогов и специалистов в области образования из Кишинева и всей страны подать заявку на участие в нем в качестве авторов и консультантов видеоуроков.

Выбор кандидатов, подчеркнул градоначальник, будет производиться специальной комиссией. С учителями, которые будут соответствовать с требованиями проекта, подпишут трудовой договор с финансовым вознаграждением.

➡️ Форма для автора видео урока: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfScZ7dUkvfZRRQbG1bfm687eHfTc8_b-gzkMKmM7bB5hgN6A/viewform

➡️ Форма уведомления об уроке видео: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5spSxvNObKsRWlkXXAsEPONabaX6SE4mtPuczl2VP-cXjMw/viewform

– Контент “Онлайн-образование” набрал миллионы просмотров на различных онлайн-платформах. Этот проект сегодня очень необходим и важен для наших школьников, – отметил Ион Чебан.

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