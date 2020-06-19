Педагоги, ученики и студенты из Молдовы могут принять участие в онлайн-выставке «Образование в России» (ГРАФИК)

0

С 22 по 26 июня при поддержке Российского центра науки и культуры в Кишиневе на онлайн-площадке выставки «Образование в России» http://rustudy.org пройдет серия вебинаров-встреч с представителями образовательных организаций высшего образования Российской Федерации.

В онлайн-мероприятиях примут участие ведущие российские университеты, специализирующиеся на подготовке высококлассных специалистов в области технических, математических, естественнонаучных и гуманитарных наук:

Тихоокеанский государственный университет;

Тюменский государственный университет;

Российский государственный гуманитарный университет;

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;

Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство);

Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина;

Самарский государственный экономический университет;

Московский политехнический университет;

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы;

Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского.

Участники онлайн-мероприятий смогут познакомиться с российской системой образования, с программами высшего образования, реализуемыми российскими вузами, с условиями и порядком обучения в России; посмотреть презентации российских образовательных учреждений; принять участие в онлайн-встречах (вебинарах) с представителями вузов-участников. Также на онлайн-площадке выставки «Образование в России» http://rustudy.org размещены научно-популярные лекции и вебинары российских ученых, интерактивные игры по русскому языку.

К участию в онлайн-мероприятиях приглашают педагогов и учащихся школ, а также преподавателей и студентов высших учебных заведений, соотечественников, проживающих за рубежом, представителей СМИ, всех интересующихся русским языком, культурой и российским образованием. Зарегистрироваться можно по данной ссылке: http://rustudy.org.

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт непрерывного образования» (сайт: icone.ru, электронная почта: info@icone.ru).

График проведения онлайн-мероприятий выставки «Образование в России»

22 июня 2020 г. 10.00 – 11.30 Тихоокеанский государственный университет г. Хабаровск 11.30 – 13.00 Тюменский государственный университет г. Тюмень 13.00 – 14.30 Российский государственный гуманитарный университет г. Москва 23 июня 2020 г. 11.00 – 12.30 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» г. Москва 12.30 – 14.00 Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы г. Санкт-Петербург 14.00 – 15.30 Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина г. Иваново 25 июня 2020 г. 11.00 – 12.30 Самарский государственный экономический университет г. Самара 12.30 – 14.00 Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство) г. Москва 26 июня 2020 г. 10.00 – 11.30 Московский политехнический университет г. Москва 11.30 – 13.00 Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского г. Калуга 13.00 – 14.30 Томский государственный университет г. Томск