Педагоги, ученики и студенты из Молдовы могут принять участие в онлайн-выставке «Образование в России» (ГРАФИК)

Педагоги, ученики и студенты из Молдовы могут принять участие в онлайн-выставке «Образование в России» (ГРАФИК)

С 22 по 26 июня при поддержке Российского центра науки и культуры в Кишиневе на онлайн-площадке выставки «Образование в России» http://rustudy.org пройдет серия вебинаров-встреч с представителями образовательных организаций высшего образования Российской Федерации.

В онлайн-мероприятиях примут участие ведущие российские университеты, специализирующиеся на подготовке высококлассных специалистов в области технических, математических, естественнонаучных и гуманитарных наук:

  • Тихоокеанский государственный университет;
  • Тюменский государственный университет;
  • Российский государственный гуманитарный университет;
  • Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
  • Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство);
  • Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина;
  • Самарский государственный экономический университет;
  • Московский политехнический университет;
  • Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы;
  • Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского.

 Участники онлайн-мероприятий смогут познакомиться с российской системой образования, с программами высшего образования, реализуемыми российскими вузами, с условиями и порядком обучения в России; посмотреть презентации российских образовательных учреждений; принять участие в онлайн-встречах (вебинарах) с представителями вузов-участников. Также на онлайн-площадке выставки «Образование в России» http://rustudy.org размещены научно-популярные лекции и вебинары российских ученых, интерактивные игры по русскому языку.

К участию в онлайн-мероприятиях приглашают педагогов и учащихся школ, а также преподавателей и студентов высших учебных заведений, соотечественников, проживающих за рубежом, представителей СМИ, всех интересующихся русским языком, культурой и российским образованием. Зарегистрироваться можно по данной ссылке: http://rustudy.org. 

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт непрерывного образования» (сайт: icone.ru, электронная почта: info@icone.ru).

График проведения онлайн-мероприятий выставки «Образование в России»

22 июня 2020 г.

 
10.00 – 11.30  Тихоокеанский государственный университет г. Хабаровск
11.30 – 13.00  Тюменский государственный университет г. Тюмень
13.00 – 14.30  Российский государственный гуманитарный университет г. Москва
23 июня 2020 г.

 
11.00 – 12.30 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» г. Москва
12.30 – 14.00 Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы г. Санкт-Петербург
14.00 – 15.30 Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина г. Иваново
25 июня 2020 г.

 
11.00 – 12.30 Самарский государственный экономический университет г. Самара
12.30 – 14.00 Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство) г. Москва
26 июня 2020 г.

 
10.00 – 11.30 Московский политехнический университет г. Москва
11.30 – 13.00 Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского г. Калуга
13.00 – 14.30 Томский государственный университет г. Томск

 

 

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