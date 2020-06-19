Педагоги, ученики и студенты из Молдовы могут принять участие в онлайн-выставке «Образование в России» (ГРАФИК)

С 22 по 26 июня при поддержке Российского центра науки и культуры в Кишиневе на онлайн-площадке выставки «Образование в России» http://rustudy.org пройдет серия вебинаров-встреч с представителями образовательных организаций высшего образования Российской Федерации.
В онлайн-мероприятиях примут участие ведущие российские университеты, специализирующиеся на подготовке высококлассных специалистов в области технических, математических, естественнонаучных и гуманитарных наук:
- Тихоокеанский государственный университет;
- Тюменский государственный университет;
- Российский государственный гуманитарный университет;
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
- Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство);
- Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина;
- Самарский государственный экономический университет;
- Московский политехнический университет;
- Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы;
- Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского.
Участники онлайн-мероприятий смогут познакомиться с российской системой образования, с программами высшего образования, реализуемыми российскими вузами, с условиями и порядком обучения в России; посмотреть презентации российских образовательных учреждений; принять участие в онлайн-встречах (вебинарах) с представителями вузов-участников. Также на онлайн-площадке выставки «Образование в России» http://rustudy.org размещены научно-популярные лекции и вебинары российских ученых, интерактивные игры по русскому языку.
К участию в онлайн-мероприятиях приглашают педагогов и учащихся школ, а также преподавателей и студентов высших учебных заведений, соотечественников, проживающих за рубежом, представителей СМИ, всех интересующихся русским языком, культурой и российским образованием. Зарегистрироваться можно по данной ссылке: http://rustudy.org.
Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт непрерывного образования» (сайт: icone.ru, электронная почта: info@icone.ru).
График проведения онлайн-мероприятий выставки «Образование в России»
|22 июня 2020 г.
|10.00 – 11.30
|Тихоокеанский государственный университет
|г. Хабаровск
|11.30 – 13.00
|Тюменский государственный университет
|г. Тюмень
|13.00 – 14.30
|Российский государственный гуманитарный университет
|г. Москва
|23 июня 2020 г.
|11.00 – 12.30
|Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
|г. Москва
|12.30 – 14.00
|Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы
|г. Санкт-Петербург
|14.00 – 15.30
|Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина
|г. Иваново
|25 июня 2020 г.
|11.00 – 12.30
|Самарский государственный экономический университет
|г. Самара
|12.30 – 14.00
|Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство)
|г. Москва
|26 июня 2020 г.
|10.00 – 11.30
|Московский политехнический университет
|г. Москва
|11.30 – 13.00
|Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского
|г. Калуга
|13.00 – 14.30
|Томский государственный университет
|г. Томск