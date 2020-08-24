Печальный итог выходных: почти 3 десятка ДТП и 6 погибших

0

За прошедшие выходные на дорогах страны произошло 27 серьёзных дорожно-транспортных происшествий. В итоге 6 человек погибли, в том числе ребенок, а ещё 32 получили травмы.

Так, в субботу смертельное ДТП произошло в селе Рошкань Новоаненского района. 23-летний мужчина управлял трактором с прицепом, в котором находился 61-летний мужчина. При движении последний потерял равновесие и выпал, попав под колесо транспортного средства. В результате полученных травм мужчина скончался в больнице.

Ещё одна авария произошла в тот же день в селе Алуниш Рышканского района. 22-летний водитель в состоянии сильного опьянения не справился с управлением. Автомобиль перевернулся, 17-летний пассажир скончался на месте, а ещё трое пострадавших попали в больницу.

В Дрокии 27-летний выпивший мужчина также не справился с управлением и оказался в кювете. Водитель и трое пассажиров были госпитализированы с различными травмами.

В воскресенье в селе Алексеевка Единецкого района 18-летний юноша без водительских прав на большой скорости вылетел в кювет. В машине находились два пассажира – 16 и 20 лет. Все трое были доставлены в больницу, однако водитель и 16-летний пассажир скончались в реанимации.

В Резине 37-летний водитель заснул за рулём и врезался в дерево. В машине находились его жена и двое детей. 6-летний мальчик скончался на месте, а супруга и второй ребёнок попали в больницу.

В тот же день в селе Заим Каушанского района произошло ещё одно смертельное ДТП. 18-летний юноша без прав совершил наезд на 60-летнюю велосипедистку. Женщина скончалась на месте.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.