Печальная статистика: запись в детские сады идёт на спад

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По данным Национального бюро статистики, в 2020 году 134,2 тысячи детей были зачислены в дошкольные учреждения. Это на 15,5 тысяч или на 10,4% ниже уровня 2019 года.

Снижение числа записей наблюдается как в сёлах (на 11,6%), так и в городах (на 9%), пишет unimedia.info. В то же время число детей, зачисленных в частные детсады, составило 1,1 тысячи человек, что на 4,7% выше по сравнению с 2019 годом.

Чуть более половины детей были зачислены в сельские детсады (51,1%), причём мальчиков больше (51,8%). В целом большинство регистраций пришлось на Кишинёв – 93,7%, а наименьшие показатели зарегистрированы в южных районах – 89,6%.

Регистрация по возрасту распределилась следующим образом: дети в возрасте 5 лет – 24,9%, 4 лет – 23,9%, 6 лет – 23,8% и 3 лет – 18,4%. В ясельные группы записали 7,8% от общего количества детей.

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