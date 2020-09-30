В сентябре произошло почти полсотни ДТП с участием пешеходов

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В сентябре на территории страны было зарегистрировано 48 аварий с участием пешеходов. В результате погибли 4 человека, ещё 46 получили травмы. Такие данные представил Национальный инспекторат общественной безопасности.

В связи с этим правоохранители призывают участников дорожного движения соблюдать ПДД и быть предельно внимательными, особенно в условиях плохой видимости. Также водителям и пешеходам рекомендуется помнить о следующих правилах:

переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу;

не забывать, что приближающемуся автомобилю нужно место, чтобы затормозить;

на слабоосвещенных улицах нужно выбирать участки с лучшей видимостью;

в ночное время суток следует носить одежду со светоотражающими элементами;

выходя из общественного транспорта, нельзя переходить дорогу перед или позади транспортного средства.

Гражданам, не соблюдающим правила дорожного движения, грозят штрафы до 450 леев, а водителям, которые не пропускают пешеходов и велосипедистов, – до 1 500 леев с начислением 4 штрафных пунктов.

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