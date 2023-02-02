В прошлом году по вине пьяных водителей произошло 140 ДТП

В прошлом году по вине пьяных водителей произошло 140 ДТП

В прошлом году 143 человека получили травмы, а 24 погибли в результате 140 ДТП. Во всех случаях аварии произошли по вине пьяных водителей. 

Сегодня на одной из улиц сектора Рышкановка патрульные поймали ещё одного автовладельца, который сел за руль в нетрезвом состоянии. 26-летний мужчина управлял машиной марки BMW. В выдыхаемом им воздухе содержалось 1,14 мг/л алкоголя. 

Стоит отметить, что случаи вождения в нетрезвом виде регистрируются ежедневно.

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