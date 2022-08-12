Печальная статистика: молодёжи в Молдове стало меньше

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В Республике Молдова всё меньше и меньше молодых людей в возрасте от 14 до 34 лет. По данным Национального бюро статистики, с 2018 по 2022 г численность молодёжи сократилась более чем на 110 тысяч человек. Меньше всего стало молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет.

На 1 января 2022 года численность граждан с постоянным местом жительства составила 2,6 миллиона человек, из них 670,9 тысяч (25,8%) – молодёжь в возрасте 14-34 лет.

По данным бюро статистики, около 244 тысяч человек в возрасте 15-34 лет трудоустроены (37,3%), около 2% (11 тысяч) – безработные, а остальные – 61% (более 398 тысяч) экономически неактивны. Из общего числа неактивных более 42% получают образование, пишет ipn.md.

Уровень безработицы среди молодёжи выше по сравнению с другими возрастными группами. В 2021 году этот показатель для людей 15-34 лет составил 4,1%. 21,1% от общего числа безработных этой категории находились в состоянии длительной безработицы (12 месяцев и более).

Основными источниками дохода молодёжи (14-34 года) были финансовые средства от родителей (33,2%) и заработная плата (32,1%), за которыми следуют социальные пособия (9,9%), индивидуальная сельскохозяйственная деятельность (7,2%) и денежные переводы из-за пределов страны (6,3%).

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