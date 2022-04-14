ПДС запретила в Молдове георгиевскую ленту. За её демонстрацию и ношение будут штрафовать

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Депутаты ПДС приняли сегодня в окончательном чтении проект, запрещающий георгиевскую ленту, а также символы в виде букв “Z” и “V”. “За” проголосовали 53 представителя правящей партии. Решение было принято несмотря на то, что депутаты Блока коммунистов и социалистов заблокировали в знак протеста парламентскую трибуну.

Закон направят для промульгации президенту. Нарушителям грозят штрафы до 9 тысяч леев или общественные работы. В случае юридических лиц санкции составят до 18 тысяч леев.

Депутаты БКС ранее оспорили данный законопроект в Конституционном суде.

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