ПДС взялась и за врачей: невакцинированные медики не получат компенсации от государства

ПДС взялась и за врачей: невакцинированные медики не получат компенсации от государства

После учителей взялись и за врачей. В случае заражения коронавирусом на рабочем месте невакцинированный медицинский персонал останется без компенсации от государства. Правительство также аннулирует единовременную выплату в размере 100 тысяч леев семьям погибших врачей, если те не были привиты от COVID-19.

Соответствующий проект решения был разработан Минздравом во главе с экс-советником Майи Санду Аллой Немеренко. Авторы считают, что, учитывая то, что государство обеспечивает возможности для бесплатной вакцинации, те, кто не хотят делать прививку, не должны пользоваться компенсациями в случае заражения.

Напомним, что ранее невакцинированных учителей обязали раз в две недели делать тесты на коронавирус за свой счёт.

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