ПДС вдвое увеличила зарплату судей КС – до 82 тысяч леев в месяц

0

Председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Олеся Стамате подтвердила, что зарплата судей КС была практически удвоена и достигнет с 1 января 82 тысяч леев в месяц. “Конституционный суд – фундамент защиты демократии в любом государстве, и ни одна страна в Европе не позволяет себе платить судьям КС так мало, как Молдова”, – заявила она в комментарии для одного из новостных порталов.

Стамате привела в пример Румынию, где судья КС получает 6000 евро в месяц.

– Мы не можем позволить себе платить столько же, но считаем, что достойное вознаграждение судей КС не обсуждается. Зарплата должна и будет расти постепенно, это важно, – сказала она.

В настоящее время судьи КС получают около 40 тысяч леев в месяц. После утверждения Закона о государственном бюджете на 2022 год их зарплата вырастет почти на 100%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.