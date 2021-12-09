ПДС в очередной раз отказала детям в бесплатном питании (ВИДЕО)

ПДС в очередной раз отказала детям в бесплатном питании (ВИДЕО)

Депутаты правящего большинства против того, чтобы учащихся 5-9 классов бесплатно кормили в школах. ПДС снова отвергла соответствующую инициативу, которую на заседании парламента озвучила депутат ПСРМ Алла Дарованная.

⁃ Каждый учащийся имеет право на бесплатное питание. В настоящее время этим правом пользуются только ученики 1-4 классов. В условиях, когда на повышение зарплат многих категорий бюджетников деньги нашлись, давайте найдём средства и для этого, – сказала Дарованная.

Однако парламентское большинство в очередной раз отклонило это предложение.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md