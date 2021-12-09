ПДС в очередной раз отказала детям в бесплатном питании (ВИДЕО)

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Депутаты правящего большинства против того, чтобы учащихся 5-9 классов бесплатно кормили в школах. ПДС снова отвергла соответствующую инициативу, которую на заседании парламента озвучила депутат ПСРМ Алла Дарованная.

⁃ Каждый учащийся имеет право на бесплатное питание. В настоящее время этим правом пользуются только ученики 1-4 классов. В условиях, когда на повышение зарплат многих категорий бюджетников деньги нашлись, давайте найдём средства и для этого, – сказала Дарованная.

Однако парламентское большинство в очередной раз отклонило это предложение.

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