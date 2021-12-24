ПДС увеличила зарплату судей КС почти до 60 тысяч леев в месяц

ПДС увеличила зарплату судей КС почти до 60 тысяч леев в месяц

59 тысяч вместо 44 тысяч будут получать отныне судьи КС. Соответствующее решение приняло сегодня парламентское большинство. 

Примечательно, что депутаты ПДС отказались разглашать сумму увеличения. Депутат БКС Василий Боля посчитал, что оно составит порядка 34% – с 44 тысяч, получаемых сейчас, до около 59 тысяч.

Напомним, что, комментируя данный проект, Наталья Гаврилица назвала это “поощрением” судей. А Игорь Додон уверен, что таким образом Майя Санду и ПДС отблагодарили КС за принятые в их пользу решения.

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