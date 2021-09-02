ПДС творит беспредел, а Запад молчит в тряпочку, – Додон (ВИДЕО)

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Игорь Додон даёт 100%, что нынешнюю власть постигнет та же участь, что и АЕИ. В то же время он уверен в том, что разочарование граждан от ПДС будет более сильным, чем от альянсов “За европейскую интеграцию”, а падение для партии “Действие и солидарность” будет очень болезненным.

– Сейчас будет хуже, чем при Плахотнюке. Объясню, почему. Плахотнюк немного боялся и всегда смотрел на то, что говорит Брюссель и Запад, он всегда ими прикрывался. И Брюссель, и Запад очень пристально наблюдали, чтобы выполнялись какие-то нормы Конституции и правового государства. Этим же сейчас до лампочки, а Брюссель, Запад молчат в тряпочку, они ничего не говорят. Если бы то, что сейчас делает ПДС, позволили бы себе социалисты или Додон, мы уже были бы в санкционных списках ЕС и США. Если бы мы начали так менять законодательство под себя, чтобы снять одного-другого, чтобы назначать своих родственников без конкурса на какие-то высокие должности, – все бы были на дыбах. Мы видим, что сейчас Запад молчит, в этом и опасность. Всё это происходит с молчаливого согласия Запада, – сказал он.

Додон отметил, что это чревато, потому что безнаказанность и беспредел рождают другие “подвиги”.

– Дойдём до того, что начнут отменять выборы, если выиграл тот, кто не нравится нынешнему президенту, руководству парламента или премьеру. Это очень опасно. Ожиданий больше, чем было в 2009 году, когда на смену коммунистам пришел Альянс “За европейскую интеграцию!. Сейчас ожиданий от населения намного больше, потому что обещаний было больше. Думаю, разочарований будет ещё больше, и падение будет очень болезненным для них, – подытожил он.

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