ПДС терпит потери: численность членов правящей партии сокращается

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Численность членов правящей партии сокращается. Об этом пишет tribuna.md со ссылкой на отчёты ЦИК.

Так, согласно финансовому отчёту, представленному ПДС в ЦИК, в год прихода к власти политформирование насчитывало 12 648 членов, что было на 999 больше, чем в 2020 году. В то же время, в воскресенье, 27 ноября текущего года, когда состоялось заседание Национального политического совета партии “Действие и солидарность”, вице-председатель формирования Андрей Спыну, объявил, что “ПДС насчитывает 11 840 членов”, что на 808 меньше, чем в прошлом году.

В то же время по состоянию на 30 июня текущего года в отчёте об управлении за первое полугодие 2022 года было указано, что политформирование насчитывает 11 649 членов. То есть за последние 5 месяцев в партию вступили 191 человек, отмечает источник.

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