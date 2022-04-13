ПДС теряет большинство. На парламентских выборах БКС получит 49 мандатов,- опрос

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Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись досрочные выборы, в парламент по их итогам прошли бы Блок коммунистов и социалистов, партия “Действие и солидарность” и партия “Шор”. ПДС потеряла бы большинство в законодательном органе, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого компанией Intellect group.

Так, БКС получила бы 49 мандатов, ПДС – 38, а “Шор” – 14. С учётом голосов диаспоры у правящей ныне партии всё равно не будет большинства. В этом случае расклад такой: 45, 44 и 12 мандатов соответственно.

Примечательно, что 45,15% граждан считают, что досрочные выборы изменили бы ситуацию в стране к лучшему.

Опрос общественного мнения проводился с 7 по 10 апреля. В нём приняли участие 1089 человек. Погрешность составляет +/-2,7%.

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