ПДС стала ассоциированным членом Европейской народной партии

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Партия «Действие и солидарность» Республики Молдова сегодня стала ассоциированным членом Европейской народной партии. Ранее ПДС имела статус члена-наблюдателя в ЕНП.

Решение было принято сегодня Политической ассамблеей ЕНП, которая проходит в Хельсинки (Финляндия), в результате получения Молдовой статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. В качестве ассоциированного члена Европейской народной партии ПДС будет иметь право голоса в ЕНП, будет частью всех партийных структур и сможет участвовать в принятии важных решений крупнейшей европейской политической семьи.

– Эта акция является доказательством прогресса, достигнутого командой ПДС в защите интересов Республики Молдова. Европейская народная партия и все входящие в неё партии являются верными союзниками ПДС и Молдовы в нашем европейском путешествии, – говорится в пресс-релизе партии «Действие и солидарность».

А депутат Европарламента Зигфрид Мурешан отметил на своей официальной странице, что интеграция Республики Молдова в европейские институты и структуры продвигается.

– Благодаря этой новой должности голос Молдовы будет ещё сильнее слышен на европейском уровне. Более активная роль в ЕНП позволит ПДС работать в тесном контакте с политическими лидерами стран Европейского союза и получить большую поддержку европейской интеграции Республики Молдова, – считает Мурешан, передаёт moldpres.md.

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