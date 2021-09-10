ПДС снова солгала людям. Самое крупное повышение пенсий за всю историю страны было при коммунистах в 2009 году

0

Наталья Гаврилица солгала, когда объявила о том, что стараниями ПДС в Молдове произойдёт самое крупное повышение пенсий за всю историю. Как выяснили специалисты iData, самый впечатляющий рост был в 2009 году, когда у власти были коммунисты. Тогда пенсии выросли более чем на 20%.

– Согласно данным, представленным Национальным бюро статистики, в последний раз пенсии выросли на 12,2%. По состоянию на 1 января 2021 года средняя пенсия составила 2067,6 леев по сравнению с 1843,0 леями 1 января 2020 года. Если бы в 2021 году произошло самое крупное повышение средней пенсии, её размер к концу года должен был бы превысить 2485 леев, – отмечают социологи.

Напомним, недавно правительство Гаврилицы объявило, что повысит до 2000 леев минимальную пенсию только тем, у кого есть полный трудовой стаж. И это несмотря на то, что во время предвыборной кампании Майя Санду и ПДС обещали, что после их прихода к власти в Молдове не будет пенсий ниже 2000 леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.