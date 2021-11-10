ПДС снова поймали на вранье. Увеличение числа министерств, как и ожидалось, привело к увеличению расходов

0

Наталья Гаврилица обманула граждан, когда заявила, что увеличение числа министерств в возглавляемом ей кабинете министров не приведёт к дополнительным расходам. В ответе Министерства финансов на имя депутата БКС Петра Бурдужи говорится о том, что изменение структуры правительства привело к увеличению расходов на 300 тысяч леев.

Кроме того, в результате реформы число сотрудников министерств выросло на 80.

Напомним, что в правительстве Натальи Гаврилицы 13 министерств вместо 9, которые были ранее.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.