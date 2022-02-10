“ПДС – синоним бедности”, “Нехорошие времена”: социалисты развернули плакаты на заседании МСК (ВИДЕО)

“ПДС – синоним бедности”, “Нехорошие времена”: социалисты развернули плакаты на заседании МСК (ВИДЕО)

Увеличение тарифа на газ нанесло ущерб бюджету муниципия в размере 300 миллионов леев. Эти деньги можно было бы использовать для реализации социальных проектов или обустройства города. Об этом на заседании Муниципального совета Кишинёва заявил мунсоветник фракции ПСРМ Григорий Беженару. В знак протеста подорожаниям и бездействию ПДС социалисты развернули плакаты с надписями: “PAS – рост тарифа на газ”, “ПДС – синоним бедности”, “Нехорошие времена”. 

– Хочу спросить власть: когда вы прекратите этот геноцид? Почему растут цены? Почему вы бьёте по людям с низкими доходами? Граждане на грани нищеты. Вот вам, пожалуйста, “хорошие времена”. Лозунг нынешней власти – сегодня всё дешевле, чем завтра. Где вы видели такое, чтобы в хорошие времена люди были вынуждены экономить на самом необходимом? Требуем от ПДС срочно решить проблемы граждан! – сказал Беженару. 

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