ПДС решила открыть “Кишинёв-Арену”. Первым мероприятием станет концерт в поддержку Украины

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Власти решили открыть “Кишинёв-Арену”. Первым мероприятием, которое пройдёт на ней, станет “исторический концерт группы “Океан Эльзы”, в поддержку Украины”, сообщил на своей странице в соцсети депутат ПДС Раду Мариан.

Событие намечено на 24 декабря, добавил он.

Строительство “Кишинёв-Арены” началось во времена режима Влада Плахотнюка. Арена рассчитана на пять тысяч мест и имеет площадки для занятий спортом, для культурных мероприятий, тренировочную площадку, олимпийский бассейн, теннисный клуб, а также помещения для выставок, конференций и собраний.

Власти несколько раз объявляли о сроках сдачи арены в эксплуатацию. А прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного заключения договора государственно-частного партнерства по проектированию и строительству арены возле коммуны Ставчены муниципия Кишинёв. О результатах расследования не сообщалось, передаёт ipn.md.

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