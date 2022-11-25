ПДС растеряла за год нахождения у власти 30% сторонников

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Если бы в это воскресенье в Молдове прошли выборы в парламент, ПДС набрала бы на них всего 23% голосов. Это почти на 30% меньше, чем на досрочных выборах 2021 года, по результатам которых партия “Действие и солидарность” получила большинство в законодательном органе. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведённого IDIS Viitorul, CBX Research и IPRIS București.

В парламент также прошли бы ПСРМ с 18,2% и “Шор” с 8,4%. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог.

В исследовании приняли участие 1015 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/-3%.

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