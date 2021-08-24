ПДС против выделения семьям по 1000 леев для подготовки детей к школе и против бесплатного питания учеников

ПДС против выделения семьям по 1000 леев для подготовки детей к школе и против бесплатного питания учеников
Депутаты ПДС исключили из повестки заседания постоянной парламентской комиссии по окружающей среде и региональному развитию обсуждение проектов о выделении финансовой помощи в размере 1000 леев для подготовки детей к школе и об обеспечении бесплатным питанием учащихся I-IX  классов. Об этом на своей странице в соцсети написала депутат Блока коммунистов и социалистов Алла Дарованная.  

Она отметила, что на прошлой неделе обсуждение этих вопросов также не состоялось по вине депутатов ПДС. Тогда они просто не пришли на заседание.

Напомним, фракция Блока коммунистов и социалистов зарегистрировала в парламенте ряд законодательных инициатив. Многие из них отражают, в том числе, обещания, данные гражданам в ходе избирательной кампании ПДС и Майей Санду. Однако парламентское большинство категорически отказывается обсуждать на заседаниях проекты оппозиции.

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