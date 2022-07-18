ПДС просит граждан поставить ей оценку за первый год правления

ПДС просит граждан поставить ей оценку за первый год правления

Для этого правящая партия создала специальную веб-страницу, на которой любой желающий может оценить деятельность ПДС от “0” до “10”, а также, по желанию, оставить свой комментарий на эту тему. 

На сайте также представлены все достижения формирования по разным разделам.

Напомним, 11 июля исполнился год со дня победы ПДС на очередных парламентских выборах. Представители партии выступили с отчётом по этому поводу, а в минувшие выходные они отправились в районы, чтобы лично рассказать о результатах гражданам.

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Комментарии (2)

  1. Нулевой результат.Большего не заслужили.Нечем хвастаться.Нищетой и разрухой разве.

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