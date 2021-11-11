ПДС продолжает “спасать” Гаврилицу от явки в парламент

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Депутаты Блока коммунистов и социалистов требуют вернуть дамбу в Наславче в собственность государства. Парламентарии настаивают на том, чтобы заслушать Наталью Гаврилицу и выяснить, принимает ли правительство меры в этом отношении. Представители ПДС против.

– Несколько дней назад бывший премьер Влад Филат признал незаконность передачи Украине дамбы в Наславче. Фракция БКС требует дополнить повестку дня проектом о проведении слушаний с участием премьера, – заявила депутат Блока коммунистов и социалистов Елена Боднаренко.

Вице-председатель парламента, социалист Влад Батрынча проинформировал парламентариев о конфликтной ситуации, которая недавно произошла между молдавскими пограничниками и охраной гидроузла в Новоднестровске.

– У законных властей Молдовы нет доступа в пограничную зону. Случился и конфликт между Пограничной службой Молдовы и военизированной охраной комплекса в Новоднестровске. Отсутствие позиции правительства ведёт нашу страну к трагедии не только в сельском хозяйстве, но национальной безопасности, – заявил Батрынча.

Напомним, что в 2010 году молдавское правительство передало контроль над дамбой в Наславче Украине. Протокол подписал тогдашний премьер Влад Филат.

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