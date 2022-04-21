ПДС продлила ЧП в Молдове ещё на 60 дней

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Большинство ПДС проголосовало за продление режима чрезвычайного положения на территории Республики Молдова ещё на 60 дней. За это решение проголосовали 56 депутатов.

Премьер-министр Наталья Гаврилица мотивировала свою просьбу энергетическим кризисом и войной на Украине, хотя соседняя страна продлила военное положение всего на 30 дней, а другие соседние государства даже не ввели ЧП.

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