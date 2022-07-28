ПДС приняла в первом чтении новый Избирательный кодекс РМ

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Проект нового Избирательного кодекса был принят в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании парламента. Документ поддержали 54 депутата ПДС.

Напомним, что ранее депутаты ПСРМ указали на ряд пробелов в документе.

В обсуждениях проекта нового Избирательного кодекса также принял участие вице-спикер Народного собрания Гагаузии, независимый депутат Георгий Лейчу. Он посетовал, что поправки принимаются без учёта интересов жителей автономии, и отметил, что, если их предложения не будут приняты во внимание, гагаузский электорат может проигнорировать парламентские и президентские выборы, сообщает actualitati.md.

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