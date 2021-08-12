ПДС отказывается помогать пострадавшим от наводнений фермерам

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Депутаты парламентского большинства отказались включить в повестку заседания постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам законопроект фракции Блока коммунистов и социалистов и выделении 51,3 млн леев на покрытие потерь, понесённых аграриями в результате разгула стихии в этом году. Один из авторов проекта, депутат блока Петру Бурдужа подчеркнул, что сельхозпроизводители нуждаются в этой помощи, и призвал членов комиссии рассмотреть документ в приоритетном порядке.

⁃ Сегодня важно поддержать аграриев, пострадавших от дождей, града, наводнений, тем более, что сейчас сезон сбора урожая, – сказал Бурдужа.

Однако председатель комиссии, депутат ПДС Думитру Будянский, являющийся министром финансов в правительстве Гаврилицы, заявил, что сегодня комиссия не готова обсуждать этот вопрос. Его единогласно поддержали коллеги из ПДС.

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