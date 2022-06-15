ПДС отказала в предоставлении единовременной помощи пенсионерам

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ПДС не поддержала инициативу социалистов о выделении пенсионерам финансовой помощи в размере 1000 леев два раза в год. Члены парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам от правящей партии отклонили в среду соответствующий законопроект, объяснив это отсутствием денег в бюджете.

В то же время депутаты ПДС отметили, что в этом году государство уже поддержало пенсионером путём проведённой в апреле индексации.

Социалисты предлагали выделить по 1000 леев по случаю Пасхи и Международного дня пожилых людей пенсионерам и получателям социальных пособий ниже 4000 леев в месяц. Если бы инициатива была одобрена, помощь получили бы более 600 тысяч нуждающихся.

Ранее глава кабинета министров Наталья Гаврилица квалифицировала эту помощь пенсионерам как “подачку”, из-за чего правительство решило прекратить выплаты, объяснив это нехваткой денег.

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