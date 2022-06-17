ПДС отказала пенсионерам и малоимущим в компенсации на покупку хлеба

ПДС отказала пенсионерам и малоимущим в компенсации на покупку хлеба

Правительство Натальи Гаврилицы дало отрицательное заключение инициативе депутатов ПСРМ, предусматривающей выделение ежемесячного пособия в размере 100 леев в качестве компенсации роста цен на хлеб для некоторых категорий социально незащищённых граждан. Правительство считает, что это предложение негативно повлияет на государственный бюджет, так как требует дополнительных финансовых средств, а потому не может быть поддержано. 

Власти отмечают, что для поддержки населения уже были проиндексированы пенсии и выделены компенсации за отопление. Кроме того, правительству предстоит определить ресурсы для полного финансирования расходов, образовавшихся в результате повышения тарифов, и компенсации за энергоресурсы в размере около 900 млн леев.

Проект социалистов направлен на финансовую поддержку пенсионеров и получателей государственных социальных пособий, чей ежемесячный размер не превышает 3000 леев, в условиях повышения цен на хлеб. Авторы отмечают, что государство обязано принимать меры для обеспечения каждому достойного уровня жизни, обеспечивающего его здоровье и благополучие.

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