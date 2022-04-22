ПДС отдаёт Республиканский стадион американцам: документ ратифицирован в первом чтении

ПДС отдаёт Республиканский стадион американцам: документ ратифицирован в первом чтении

Депутаты ПДС ратифицировали в четверг вечером в первом чтении соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством США о передаче участка бывшего Республиканского стадиона Штатам для строительства на нём нового офиса дипмиссии. Проект был внесён в повестку по предложению Думитру Алайбы. Документ был принят в спешке, без обсуждения в комиссиях и в отсутствие представителей оппозиции, которые задолго до этого покинули заседание. 

Более того, даже у депутатов большинства не было времени с ним ознакомиться, так как всего днём ранее проект был принят правительством.

Напомним, что социалисты инициировали проведение референдума о судьбе Республиканского стадиона.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md