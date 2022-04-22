ПДС отдаёт Республиканский стадион американцам: документ ратифицирован в первом чтении

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Депутаты ПДС ратифицировали в четверг вечером в первом чтении соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством США о передаче участка бывшего Республиканского стадиона Штатам для строительства на нём нового офиса дипмиссии. Проект был внесён в повестку по предложению Думитру Алайбы. Документ был принят в спешке, без обсуждения в комиссиях и в отсутствие представителей оппозиции, которые задолго до этого покинули заседание.

Более того, даже у депутатов большинства не было времени с ним ознакомиться, так как всего днём ранее проект был принят правительством.

Напомним, что социалисты инициировали проведение референдума о судьбе Республиканского стадиона.

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