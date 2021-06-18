ПДС оставила диаспору без участков: вчерашним решением суда аннулированы все секции за границей

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Член ЦИК Владимир Шарбан предлагает оспорить вчерашний вердикт Апелляционной палаты Кишинёва, так как данным решением были аннулированы абсолютно все участки для голосования за границей. Это произошло после того, как недовольные числом секций ПДС, блок “Ренато Усатый”, ППДП и ряд других правых партий обратились в суд.

– Мы столкнулись с дилеммой – что делать дальше, – отметил Шарбан, подчеркнув, что отведённый для создания участков срок давно истёк, а разговоры об открытии дополнительных – пустая трата времени, пишет telegraph.md.

Согласно Кодексу о выборах, участки для голосования за границей создаются не позднее, чем за 35 дней до выборов.

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