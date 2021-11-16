ПДС обвинена в расточительности: вместо помощи гражданам деньги идут на содержание президентуры и министерств (ВИДЕО)

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За первые 100 дней деятельности правительство Натальи Гаврилицы не представило ни единой стратегии, видения или плана улучшения экономической ситуации в стране. Напротив, из-за некомпетентности кабмина она только ухудшилась. Об этом на брифинге для прессы заявила депутат-социалист, глава постоянной парламентской комиссии по контролю за публичными финансами Татьяна Кунецки.

– Главные документы – бюджетно-налоговая политика и бюджет на 2022 год – запаздывают уже на месяц. Экономические агенты не знают, какие сборы и налоги будут в следующем году. А ведь эти документы предстоит ещё обсудить с патронатами и профсоюзами, у которых накопилось очень много вопросов и упрёков в адрес нынешней власти, – сказала она.

Кунецки добавила, что поступления в бюджет до 1 октября выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это, отметила она, заслуга прежнего, а не нынешнего правительства. Впрочем, власти используют эти деньги не для оказания помощи гражданам. Увеличились расходы на содержание аппарата президента и министерств, тогда как люди и экономические агенты остаются без поддержки.

Ещё одним провалом действующего правительства Татьяна Кунецки назвала выделение 1,7 млрд леев компании “Энергоком” для закупки газа из альтернативных источников по баснословным ценам.

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