ПДС обвинена в подделывании результатов конкурса на замещение должности директора Нацагентства по разрешению споров

ПДС обвинена в подделывании результатов конкурса на замещение должности директора Нацагентства по разрешению споров

Выигравший конкурс человек не соответствует выдвинутым условиям. Социалисты оспорят его победу, заявил на брифинге для прессы Василий Боля. 

Речь идёт о Сергее Мержане. Боля отмечает, что ещё до оглашения результатов появилась информация о связях этого человека с председателем постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Думитру Алайбой, а также с уверенностью говорилось о том, что именно Мержан станет победителем. Несмотря на то, что одним из условий было наличие опыта, у Мержана его нет, констатировал социалист, но это не помешало ему не только участвовать, но и выиграть вопреки правилам.

Боля выразил уверенность, что кандидатуру Мержана продвигал Алайба из-за личных интересов, и отметил, что данное назначение будет оспорено. Он также в очередной раз подчеркнул, что ПДС заимствовала методы Владимира Плахотнюка и активно использует их в своей деятельности.

Упомянутые лица данную информацию пока не прокомментировали.

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