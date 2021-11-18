ПДС обвинена в подделывании результатов конкурса на замещение должности директора Нацагентства по разрешению споров

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Выигравший конкурс человек не соответствует выдвинутым условиям. Социалисты оспорят его победу, заявил на брифинге для прессы Василий Боля.

Речь идёт о Сергее Мержане. Боля отмечает, что ещё до оглашения результатов появилась информация о связях этого человека с председателем постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Думитру Алайбой, а также с уверенностью говорилось о том, что именно Мержан станет победителем. Несмотря на то, что одним из условий было наличие опыта, у Мержана его нет, констатировал социалист, но это не помешало ему не только участвовать, но и выиграть вопреки правилам.

Боля выразил уверенность, что кандидатуру Мержана продвигал Алайба из-за личных интересов, и отметил, что данное назначение будет оспорено. Он также в очередной раз подчеркнул, что ПДС заимствовала методы Владимира Плахотнюка и активно использует их в своей деятельности.

Упомянутые лица данную информацию пока не прокомментировали.

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