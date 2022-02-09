ПДС не торопится разобраться с ростом цен на хлеб

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Слушания с участием директора предприятия “Франзелуца”, которые должны были состояться сегодня на заседании постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, были отменены. Администрация компании должна была представить информацию о причинах подорожания хлеба.

Как отметил председатель комиссии, депутат ПДС Думитру Алайба, слушания перенесли на следующую неделю, так как директору предприятия требуется время для составления качественного отчёта.

Напомним, что парламентское большинство отказалось заслушать министров экономики и сельского хозяйства по вопросу подорожания хлеба. На прошлой неделе с инициативой о проведении слушаний выступила фракция Блока коммунистов и социалистов, однако депутаты ПДС выступили против.

Напомним, что вся продукция “Франзелуцы” подорожала из-за роста тарифов. Социалисты предложили компенсировать людям подорожание.

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