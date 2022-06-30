“ПДС не нужна молодёжь!”: Молодогвардейцы провели флешмоб против закрытия университетов (ВИДЕО)

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Активисты молодёжного крыла Партии социалистов, “Молодой гвардии”, провели сегодня флешмоб перед зданием правительства. Юноши и девушки призвали кабмин отказаться от озвученных планов по реорганизации вузов путём их слияния.

Молодые люди отметили, что, закрывая университеты, власти разрушают будущее страны.

– С одной стороны, они закрывают университеты в целях экономии, с другой – находят деньги на вооружение, на увеличение затрат на президентуру, на новые министерства. А на образование, на молодёжь денег не находите? – возмутился активист “Молодой гвардии” Кирилл Шевцов.

Юноши и девушки обвинили власти в том, что они ничего не сделали для сохранения учебных заведений. Необдуманное решение правительства, считают молодогвардейцы, приведёт к ещё большему исходу молодёжи за рубеж.

– Мы вынуждены констатировать, что этой власти молодые люди не нужны, – добавил Шевцов. – По той же самой кальке, по которой в 2014 году Майя Санду закрывала школы, они хотят сегодня закрыть университеты. Им не нужны профессионалы. Им нужно послушное стадо, которым они хотят управлять, – заявил студент Аграрного университета Артём Евтушенко. – Это первый, но не последний флешмоб. Мы хотим, чтобы “Министерство ликвидации университетов” услышало нас, молодёжь, чтобы власти не закрывали вузы, а нашли возможность создать условия для того, чтобы мы учились здесь, дома, – заявила член “Молодой гвардии” Екатерина Медведева.

Участники акции скандировали: “Стоп закрытию университетов!”, “Не хотим уезжать, хотим учиться здесь!”, “Позор!”, “Хотим образованную Молдову!” и т.д.

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