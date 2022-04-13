ПДС не хочет снижать акцизы на топливо

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Члены постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам не поддержали инициативу фракции Блока коммунистов и социалистов рассмотреть законопроект, предусматривающий снижение акцизов на топливо на 50%.

Как отметил один из авторов инициативы, депутат БКС Петру Бурдужа, принятие данного проекта привело бы к снижению стоимости горючего, что стало бы существенной поддержкой для граждан и экономических агентов, а также способствовало бы стабилизации цен.

Депутаты ПДС, однако, не поддержали предложение обсудить этот вопрос на заседании профильной комиссии. Стоит отметить, что две недели назад парламентское большинство выступило против включения данного проекта в повестку заседания парламента.

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