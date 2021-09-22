ПДС не хочет исполнять данные гражданам в предвыборной кампании обещания

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ПДС не собирается исполнять даже данные Майей Санду гражданам обещания. Депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов предложили внести в повестку сегодняшнего заседания постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам инициативу об освобождении граждан от таможенных и налоговых льгот при ввозе в страну имущества личного пользования. Это – одно из обещаний, которые Санду давала во время предвыборной кампании. Однако представители ПДС выступили против, мотивируя это тем, что “нет заключения правительства”.

В ответ на это депутат БКС Петру Бурдужа отметил, что заключения правительства нет ни по одному из включённых в повестку проектов.

– Это что, двойные стандарты? – спросил Бурдужа.

Ни это, ни другие предложение представителей Блока коммунистов и социалистов не были поддержаны депутатами ПДС.

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