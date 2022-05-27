ПДС назвала инициативу ПСРМ о референдуме по стадиону “цирком”

ПДС назвала инициативу ПСРМ о референдуме по стадиону “цирком”

С таким заявлением выступила вице-председатель фракции правящей партии в МСК Зинаида Попа. В ответной реплике социалист Динарий Кожокару назвал цирком то, что творит ПДС в Муниципальном совете и не только. 

– Госпожа Попа, цирк – это то, что вы творите в Муниципальном совете, а мы намерены провести референдум по важному национальному объекту,- сказал Кожокару.

По его словам, Попа управляет своей фракцией как “цуциками”, указывая им, что делать,  когда прийти или уйти. 

Есть Конституция Республики Молдова. Жители Кишинёва должны решать, что будет на месте стадиона. Граждане должны знать, что ПДС занимается в Молдове диктатурой, они хуже, чем Плахотнюк, и они должны до конца своего мандата находиться в тюрьме! – подчеркнул Кожокару. 

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