ПДС назвала инициативу ПСРМ о референдуме по стадиону “цирком”

0

С таким заявлением выступила вице-председатель фракции правящей партии в МСК Зинаида Попа. В ответной реплике социалист Динарий Кожокару назвал цирком то, что творит ПДС в Муниципальном совете и не только.

– Госпожа Попа, цирк – это то, что вы творите в Муниципальном совете, а мы намерены провести референдум по важному национальному объекту,- сказал Кожокару.

По его словам, Попа управляет своей фракцией как “цуциками”, указывая им, что делать, когда прийти или уйти.

– Есть Конституция Республики Молдова. Жители Кишинёва должны решать, что будет на месте стадиона. Граждане должны знать, что ПДС занимается в Молдове диктатурой, они хуже, чем Плахотнюк, и они должны до конца своего мандата находиться в тюрьме! – подчеркнул Кожокару.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.