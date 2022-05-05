ПДС настаивает на продаже Республиканского стадиона американцам (ВИДЕО)

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Фракция ПДС выступила против исключения из повестки сегодняшнего заседания законодательного органа вопроса о рассмотрении во втором чтении меморандума о продаже участка бывшего Республиканского стадиона посольству США для строительства нового офиса дипломатической миссии. Не рассматривать данный проект правящее большинство призвали депутаты Блока коммунистов и социалистов.



– Во-первых, это национальное имущество, принадлежащее всем гражданам Молдовы. Во-вторых, вы знаете, что инициирована регистрация группы, которая проведёт референдум по этому вопросу. Учитывая это, давайте исключим этот вопрос из повестки и вернёмся к нему после широких консультаций с гражданами, – призвал правящее большинство депутат БКС Петру Бурдужа.

Парламентское большинство не поддержало данную инициативу. Вопрос остался в повестке и уже был принят во втором чтении.

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