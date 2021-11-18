ПДС намерена ликвидировать районы. Это может случиться уже в следующем году

ПДС намерена ликвидировать районы. Это может случиться уже в следующем году

ПДС готовит административную реформу, которая приведёт к ликвидации районов. Об этом на частном телеканале заявил депутат правящей партии Владимир Боля. 

– Районы – это пройденная тема. Я был на севере, и председатель одного из районов заявил мне, что с ними пора покончить…Я думаю, что число районов будет или уменьшено, или они будут исключены, или будут сформированы регионы, – сказал Боля. 

Ранее председатель ПСРМ Игорь Додон предупреждал, что если ПДС придёт к власти, районы будут ликвидированы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md