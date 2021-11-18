ПДС намерена ликвидировать районы. Это может случиться уже в следующем году

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ПДС готовит административную реформу, которая приведёт к ликвидации районов. Об этом на частном телеканале заявил депутат правящей партии Владимир Боля.

– Районы – это пройденная тема. Я был на севере, и председатель одного из районов заявил мне, что с ними пора покончить…Я думаю, что число районов будет или уменьшено, или они будут исключены, или будут сформированы регионы, – сказал Боля.

Ранее председатель ПСРМ Игорь Додон предупреждал, что если ПДС придёт к власти, районы будут ликвидированы.

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