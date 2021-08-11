ПДС намерена аннулировать конкурс для назначения главы НАЦ. Его будут выбирать большинством голосов депутатов

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Партия «Действие и солидарность» разработала законопроект об изменении процедуры назначения главы Национального антикоррупционного центра. Конкурс по отбору, который действовал до сих пор, предлагается аннулировать, а решать судьбу руководителя ведомства будут депутаты.

Данный проект внесён в повестку заседания законодательного органа, которое состоится в эту пятницу, 13 августа.

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