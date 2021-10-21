ПДС начала процесс политического подчинения “Teleradio-Moldova” (ВИДЕО)

ПДС начала процесс политического подчинения “Teleradio-Moldova” (ВИДЕО)

Фракция ПДС включила в повестку сегодняшнего заседания парламента проект закона, который позволит большинству сменить действующий состав Совета по теле- и радиовещанию, а также руководство общественной компании “Teleradio-Moldova”. Депутаты БКС потребовали отложить рассмотрение этого вопроса. 

– Гражданское общество в области СМИ требует, чтобы этот проект сначала был обсужден, а потом включен в повестку. Это очень чувствительный вопрос. Сотрудники “Teleradio-Moldova” боролись за то, чтобы эта компания не была подчинена политически, – сказала депутат Блока коммунистов и социалистов Адела Рэйляну. 

Депутаты ПДС, однако, не поддержали это предложение и включили проект в повестку.

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